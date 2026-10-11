Lutto ad Aidone: è morta Marzia Raccuglia, sorella del sindaco

È morta all’età di 60 anni Marzia Raccuglia, sorella del sindaco di Aidone, Annamaria Raccuglia.

Il cordoglio

La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità aidonese. Alla famiglia sono giunti messaggi di vicinanza, tra cui quello della Giunta comunale, del Commissario straordinario, del Segretario comunale e dei dipendenti del Comune, che hanno espresso la propria partecipazione al lutto del primo cittadino.

I funerali

I funerali della 60enne si svolgeranno martedì 13 ottobre, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria La Cava, ad Aidone.