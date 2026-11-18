Giornate FAI per le scuole 2026: visite a Nicosia e Piazza Armerina
Nicosia - 18/11/2026
Anche la provincia di Enna partecipa alla quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole, in programma da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026. L’iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano coinvolgerà studenti di tutta Italia, con visite a luoghi di interesse storico e culturale accompagnate dagli Apprendisti Ciceroni.
Nel territorio ennese sono due i siti protagonisti: la Basilica di Santa Maria Maggiore a Nicosia e il Palazzo di città con il Circolo di cultura a Piazza Armerina.
Nicosia, alla scoperta della Basilica di Santa Maria Maggiore
A Nicosia gli studenti potranno visitare la Basilica di Santa Maria Maggiore, situata nella parte alta della città, ai piedi del castello. Di origine normanna, fu ricostruita nel Settecento dopo una frana che nel 1757 distrusse l’edificio originario.
Il percorso permetterà di conoscere le opere custodite nella basilica, tra cui la monumentale Cona marmorea di Antonello Gagini, realizzata nel 1512, il Trono di Carlo V e il Crocifisso del Padre della Provvidenza. Le visite saranno curate dagli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Fratelli Testa di Nicosia.
Piazza Armerina, porte aperte al Palazzo di città
A Piazza Armerina sarà invece possibile scoprire il Palazzo di città e il Circolo di cultura, edificio settecentesco progettato dall’architetto catanese Francesco Battaglia.
Tra gli elementi di maggiore interesse figurano la facciata monumentale, la balconata, la sala consiliare con la volta affrescata da Gioacchino Martorana e quattro grandi tele settecentesche. Le visite saranno affidate agli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto comprensivo Chinnici-Roncalli.