Una domenica interamente dedicata al rugby, con quattro appuntamenti consecutivi dalla mattina al primo pomeriggio. Domenica 22 novembre il campo Tino Pregadio di Enna ospiterà un concentramento che coinvolgerà diverse categorie giovanili e il settore femminile.

Il programma

Si comincia alle 9.30 con il minirugby, che vedrà in campo Unione Rugby Enna, Nissa Rugby e Pantere. Alle 10.30 spazio all’Under 14 con Nissa Rugby e San Gregorio. Alle 11.30 sarà la volta dell’Under 16, con Unione Rugby Enna, Nissa Rugby e Palermo. Chiusura alle 13 con il concentramento femminile, che coinvolgerà Unione Rugby Enna, Pantere e Tauri.

L’invito alla città

L’iniziativa punta a promuovere la disciplina e avvicinare nuovi appassionati, offrendo anche a chi non conosce il rugby l’opportunità di assistere dal vivo alle partite e scoprire i valori dello sport. I cancelli del campo saranno aperti a tutti e l’ingresso sarà gratuito. L’invito rivolto alla cittadinanza è a partecipare e sostenere le squadre dagli spalti.