L’accesso alle terapie oncologiche innovative non può dipendere dalla regione in cui si vive né dai tempi della burocrazia. È questo il tema al centro dell’interpellanza presentata all’Assemblea regionale siciliana dal deputato regionale del Pd Fabio Venezia, che sollecita un intervento urgente del governo regionale per superare gli ostacoli che impediscono a diversi pazienti di accedere a farmaci già autorizzati in altri Paesi europei.

La richiesta alla Regione

La richiesta è rivolta all’assessore regionale alla Salute e punta all’emanazione di una direttiva indirizzata a tutte le Aziende sanitarie provinciali, affinché vengano accelerate le procedure per l’acquisto e la somministrazione di medicinali non ancora commercializzati in Italia o non inseriti nei normali canali di rimborsabilità del Servizio sanitario nazionale.

I casi nell’Ennese

Una questione che interessa da vicino anche la provincia di Enna, dove le famiglie che affrontano percorsi oncologici complessi devono poter contare sulle stesse opportunità di cura garantite nel resto del Paese. Tra le patologie citate nell’interpellanza figura l’adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico, una forma particolarmente aggressiva di tumore per la quale il fattore tempo assume un’importanza fondamentale.

L’urgenza di curarsi

«Numerosi pazienti siciliani affetti da patologie oncologiche aggressive e ad alta complessità necessitano di accedere con estrema urgenza a terapie innovative già autorizzate a livello europeo, ma non ancora disponibili attraverso i normali percorsi nazionali», afferma Venezia.

Il parlamentare richiama inoltre l’esperienza di altre Regioni italiane che hanno già predisposto procedure per consentire l’accesso a medicinali non ancora ordinariamente rimborsabili.

Il pressing sulle Asp

«Chiediamo all’assessore regionale alla Salute di emanare una direttiva urgente per tutte le ASP, in modo da accelerare le procedure di acquisto ed erogazione di questi farmaci. Non possiamo permettere che i pazienti siciliani siano penalizzati da ritardi amministrativi o dall’assenza di percorsi uniformi».

Il problema, secondo il deputato, riguarda anche l’equità nell’assistenza sanitaria: senza indicazioni regionali precise, l’accesso alle cure rischia di essere condizionato dalle procedure adottate dalle singole aziende sanitarie, creando differenze tra territori e pazienti.

«Il diritto alla salute sancito dalla Costituzione impone alle istituzioni di garantire cure tempestive, appropriate ed eque a tutti i cittadini, senza disparità legate alle condizioni economiche o al luogo di residenza», conclude Venezia, auspicando una risposta rapida da parte del governo regionale.