La crisi dell’Enna Calcio arriva a un punto di rottura. I calciatori hanno deciso di sospendere gli allenamenti, ritenendo ormai impossibile proseguire regolarmente l’attività sportiva nelle attuali condizioni. Non sono spiegate le ragioni ma è presumibile che siano riconducibili a questioni economiche

La nota

La decisione è stata comunicata dal capitano Niccolò Gabrieli, che ha preso la parola a nome dell’intero gruppo attraverso una nota ricevuta in esclusiva da PascalDesiato.com.

Lo sfogo dei calciatori

Nel documento, i giocatori ripercorrono gli ultimi tre mesi, descrivendo una situazione che, nonostante il recente passaggio dalla gestione Travagin alla nuova dirigenza, non avrebbe registrato i miglioramenti auspicati.Al centro della protesta non ci sono soltanto gli stipendi mai percepiti, ma anche una serie di difficoltà quotidiane: dalla mancanza di abbigliamento sportivo ai problemi relativi ad alloggi e vitto, fino all’organizzazione degli spostamenti.I calciatori raccontano di aver sostenuto personalmente numerose spese, utilizzando anche le proprie automobili per raggiungere gli allenamenti e affrontare le trasferte. Sacrifici affrontati, spiegano, nel tentativo di continuare a onorare la maglia e gli impegni sportivi.

La decisione

Una situazione che il gruppo considera ormai insostenibile, soprattutto perché non può essere chiesto ai singoli atleti di continuare a farsi carico economicamente di problemi che non dipendono da loro.Da qui la decisione di interrompere gli allenamenti, in attesa che vengano affrontate le criticità denunciate. Nel comunicato i giocatori annunciano inoltre che quanto accaduto in questi mesi sarà documentato e portato nelle sedi competenti.Per l’Enna si apre dunque una fase particolarmente delicata. La protesta dello spogliatoio rappresenta un segnale forte e pone interrogativi sul futuro immediato della squadra e sulla capacità della società di ristabilire condizioni adeguate per proseguire la stagione.