FdI, le ragioni dell’addio di Cammarata: crisi in città, scontri interni e la sponda Lega

Scelta d’impeto o calcolo politico dietro la scelta di Nino Cammarata non solo di dimettersi da presidente provinciale di Fratelli d’Italia ma di lasciare il partito? Entrambe le ipotesi sono sul campo, secondo quanto filtra da autorevolissime fonti del partito che raccontano di un sindaco logorato dalle forti contrapposizioni nell’ultimo anno a Piazza Armerina dove ha perso la maggioranza. Ci sono anche considerazioni di carattere elettorale, in particolare lo scetticismo da parte dell’ex capo politico di FdI stando alla tesi dei suoi ormai ex sodali di partito, verso la possibilità di un seggio all’Ars.

La sponda della Lega alle Regionali

Cammarata non ha indicato la sua destinazione, ma le indiscrezioni lo avvicinano alla Lega di Luca Sammartino, che sta cercando di allargare la propria presenza nell’Ennese. Per il sindaco sarebbe la strada per giocarsi una candidatura alle Regionali o alle Politiche, forte di un bacino elettorale che rivendica come proprio. Per il Carroccio, un colpo in una provincia dove ogni voto si contende. Con la commissaria della Lega ad Enna, Francesca Draià, vicesindaco di Valguarnera da una parte e con il probabile ingresso di Cammarata dall’altra, il partito di Sammartino ritiene di aver due punte importanti per la corsa all’Ars.

Piazza Armerina, la maggioranza che si assottiglia

Il malessere di Cammarata, però, nascerebbe in città. Da circa un anno il sindaco ha perso pezzi tra consiglieri comunali ed il presidente del consiglio, alcuni dei quali eletti proprio nella sua lista civica. Senza contare il Vietnam in aula con le proposte della giunta affondate e con lo spettro della mozione di sfiducia.

Lo scontro con Lantieri e la rivalità con Longi

Pesano, nella tesi di queste autorevoli fonti di FdI, due fronti aperti. Il primo è con la deputata regionale di Forza Italia Luisa Lantieri, i cui consiglieri comunali a Piazza Armerina siedono all’opposizione dell’amministrazione. Il secondo è con la deputata nazionale di FdI Eliana Longi, in una rivalità tutta interna al partito. L’aver annunciato ai suoi fedelissimo la corsa alle Regionali avrebbe inoltre aperto la partita della successione a Palazzo di Città, con almeno due o tre consiglieri pronti a candidarsi a sindaco e un clima di pressioni crescenti da più parti.

Cosa succede ora in Fratelli d’Italia

Ora tocca ai vertici regionali nominare un commissario provinciale. Il vero nodo è il peso dello strappo: si attende di capire se consiglieri e assessori di FdI a Piazza Armerina seguiranno il sindaco, lasciando il partito senza rappresentanza istituzionale in uno dei centri principali della provincia. I prossimi due giorni saranno decisivi, mentre c’è chi teme che l’addio indebolisca ulteriormente la città.