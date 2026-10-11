Avvocatura tributaria, l’ennese Salvatore Barbera nel direttivo nazionale AIAT

L’avvocato ennese Salvatore Barbera, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna, è stato eletto nel Consiglio direttivo nazionale della nuova Associazione Italiana degli Avvocati Tributaristi (AIAT), costituita a Roma il 9 ottobre. L’organismo sarà presieduto dal professore avvocato Angelo Cuva, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo e docente di diritto tributario all’Università degli Studi di Palermo.

L’elezione inserisce la rappresentanza ennese nel gruppo dirigente di una nuova realtà associativa che punta a promuovere la specializzazione professionale nel settore tributario e a rafforzare il confronto tra gli avvocati che operano in questo ambito.

Formazione e tutela della categoria

Tra gli obiettivi dell’AIAT figurano la formazione e l’aggiornamento professionale, lo studio delle questioni giuridiche e fiscali e la rappresentanza degli interessi collettivi dell’avvocatura tributaria nei rapporti con le istituzioni, l’Amministrazione finanziaria e gli organi della giustizia tributaria.

Il programma prevede corsi, seminari, convegni e iniziative di approfondimento scientifico. Una parte delle attività sarà dedicata anche al diritto doganale e alla fiscalità internazionale, con l’intento di favorire scambi di competenze e collaborazioni con professionisti che operano all’estero.

La squadra alla guida dell’AIAT

Accanto al presidente Cuva, il nuovo organismo nazionale avrà come vicepresidenti l’avvocata Barbara Benazzi, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria, e l’avvocato Fabio Pace, presidente della Camera Lombarda degli Avvocati Tributaristi.

Il ruolo di segretario è stato affidato all’avvocato Daniele Baldassare Giacalone, mentre quello di tesoriere all’avvocato Daniele Vitello, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Agrigento.

Nel Consiglio direttivo, insieme a Salvatore Barbera, sono stati eletti gli avvocati Piero Bellante, Fabio Ciani, Accursio Gallo e Renato Torrisi. Il Collegio dei revisori sarà composto dall’avvocato Castrenze Giamportone, dall’avvocato Giuseppe Marino e dal professore avvocato Giovanni Moschetti.

Il collegamento con il territorio ennese

Per la Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna, la presenza di Barbera nel direttivo rappresenta un’opportunità di partecipazione alle attività e alle iniziative promosse a livello nazionale. Il confronto con le altre realtà territoriali potrà riguardare sia l’aggiornamento professionale sia le questioni che interessano l’esercizio della professione nel contenzioso tributario.