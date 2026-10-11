Enna, la lirica celebra i cento anni della Provincia: applausi al Gran Galà

La grande lirica e le melodie della tradizione italiana per raccontare un secolo di storia ennese. È stato il “Gran Galà della lirica”, andato in scena ieri sera all’auditorium “A. Scelfo” dell’Università Kore di Enna, uno degli appuntamenti organizzati per il centenario della Provincia di Enna. La serata, promossa dall’associazione culturale L’Imbuto con la direzione artistica di Paolo Patrinicola, ha registrato una significativa partecipazione di pubblico.

Da Bellini a Puccini, passando per la tradizione siciliana

Ad aprire lo spettacolo è stata l’attrice Lorenza Denaro con “Cent’anni”, monologo inedito scritto insieme a Patrinicola per ripercorrere la storia dell’ente provinciale. Poi spazio alla musica, con il soprano Susanna La Fiura e il tenore Antonino Interisano, accompagnati dall’orchestra Francesco Paolo Neglia diretta dal maestro Mirco Reina.

Il programma ha attraversato opere come “Norma”, “Cavalleria rusticana” e “Tosca”, accostandole a brani popolari come “Mamma”, “’O surdato ’nnammurato”, “Amarcord”, “Torna a Surriento” e “’O sole mio”.

La scelta di includere la “Cavalleria rusticana” ha richiamato anche il legame dei protagonisti con la Sicilia. “Siamo tutti e due siciliani”, ha osservato Interisano. La Fiura ha ricordato il valore internazionale dell’opera di Mascagni: “È la nostra opera che ci porta gloria in tutto il mondo”.

Interisano: “Esibirsi a Enna è sempre emozionante”

Per il tenore, il ritorno davanti al pubblico ennese conserva un significato particolare, anche per la possibilità di ritrovare amici d’infanzia e volti familiari. Interisano ha ringraziato gli spettatori per l’affetto ricevuto, sottolineando il legame con la città.

Soddisfatto anche il direttore artistico Patrinicola, che ha definito lo spettacolo “una scommessa vinta”, ringraziando l’orchestra, il maestro Reina, i due interpreti lirici e Lorenza Denaro per il contributo alla nuova produzione.

Centenario, Capizzi guarda al futuro della provincia

Il concerto è stato anche l’occasione per fare il punto sulle celebrazioni. Il presidente del Libero Consorzio comunale di Enna, Piero Capizzi, ha ricordato che si tratta del secondo appuntamento dopo l’evento del 29 settembre in piazza Garibaldi. Le iniziative proseguiranno coinvolgendo progressivamente i comuni della provincia.

“Un momento certamente di festa, ma un momento anche di programmazione”, ha detto Capizzi, indicando la necessità di rilanciare l’azione politico-amministrativa dopo gli anni di commissariamento e di costruire le condizioni per uno sviluppo concreto del territorio.