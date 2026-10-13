Scuola: il CPIA Caltanissetta-Enna intitolato a Paulo Freire, convegno internazionale

Il CPIA Caltanissetta-Enna, intitolato al pedagogista brasiliano Paulo Freire, inaugura la nuova identità con un convegno internazionale dedicato al suo pensiero e alle applicazioni nell’istruzione degli adulti. L’incontro si terrà martedì 13 ottobre, dalle 9 alle 18, al Museo Diocesano di Caltanissetta, sul tema “Dalla riflessione teorica all’applicazione di idee, categorie e metodologie al sistema di istruzione degli adulti in Italia”.

Le relazioni

Studiosi e ricercatori italiani e stranieri si confronteranno su inclusione, intercultura, intelligenza artificiale, vulnerabilità e istruzione in carcere. L’obiettivo è tradurre l’eredità pedagogica di Freire in pratiche didattiche e progetti concreti per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. I lavori coinvolgeranno anche i CPIA italiani già intitolati al pedagogista, con sedi in Piemonte e Campania. Il convegno sarà accessibile in presenza e da remoto tramite Google Meet.