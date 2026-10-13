Urc di Caltanissetta, l’avvocato Curcuraci neo vicepresidente della Commissione di gara

Nuovo incarico istituzionale per Sinuhe Curcuraci, avvocato del Foro di Enna, nominato vicepresidente della Commissione di gara presso la Sezione territoriale dell’Ufficio regionale di committenza (URC) di Caltanissetta.

La firma del presidente della Regiome

La nomina è stata ufficializzata con decreto del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.

Il professionista è stato presidente della Camera penale di Enna per due anni consecutivi, maturando un’esperienza significativa anche nella rappresentanza dell’avvocatura penalistica locale.

Incarico biennale

La nomina avrà una durata di due anni, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente. Per l’avvocatura ennese si tratta di un incarico di rilievo in ambito regionale, che vede un professionista del territorio chiamato a svolgere un ruolo di responsabilità nelle procedure di gara della pubblica amministrazione.

Le congratulazioni di Longi

“Esprimo grande soddisfazione per questa nomina – dichiara la deputata nazionale di Fratelli d’Italia Eliana Longi – che valorizza le professionalità del nostro territorio e rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato. A Sinuhe, al quale mi lega un rapporto di stima e amicizia, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e un rinnovato ringraziamento per la disponibilità e il contributo offerto nel corso del suo percorso. Sono certa che saprà affrontare questo nuovo incarico con serietà, dedizione e competenza. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la soddisfazione di vedere riconosciute qualità professionali che costituiscono un valore per la nostra comunità”.