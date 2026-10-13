Enna Alta, parcheggio e navetta per la mobilità: le proposte di Futuro Nazionale

Ridurre la pressione del traffico su Enna Alta e agevolare gli spostamenti verso gli uffici pubblici. Sono gli obiettivi delle proposte avanzate dal Comitato Costituente 1054 di Futuro Nazionale, guidato dall’avvocato Carmelo Mirisciotti, che sollecita l’amministrazione comunale a intervenire sulla mobilità del centro storico.

Un parcheggio in via delle Scienze

Tra le iniziative presentate dal Comitato c’è un progetto candidato al bilancio partecipato del Comune per realizzare un’area di sosta in via delle Scienze, nei pressi di uno studio radiologico. La zona è frequentata anche per la presenza del Tribunale, della Guardia di Finanza e di diversi uffici pubblici.

Secondo quanto riferito dal movimento, l’intervento avrebbe un costo complessivo di 5 mila euro e comprenderebbe la sistemazione del manto stradale, la pulizia dell’area, la segnaletica e la valorizzazione dell’albero già presente. Il progetto dovrebbe inoltre integrarsi con la colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici esistente nella zona.

La proposta è stata presentata nell’ambito del bilancio partecipato: la sua eventuale realizzazione dipenderà dall’esito della procedura comunale.

Una navetta da Porta Pisciotto agli uffici

Il secondo intervento riguarda il trasporto pubblico. Futuro Nazionale propone di rivedere la convenzione con SAIS per istituire una navetta da Porta Pisciotto verso la cosiddetta zona monte, dove si concentrano numerosi servizi pubblici, tra cui Tribunale, Inps, Agenzia del Territorio, Asp e uffici del Lavoro e forestali.

L’obiettivo dichiarato è ridurre gli spostamenti in automobile e alleggerire la circolazione nell’area commerciale della città. La proposta richiederebbe una valutazione da parte dell’amministrazione e del gestore del trasporto pubblico, in particolare sulla sostenibilità del servizio, sulle frequenze e sulle modalità di collegamento.

La richiesta all’amministrazione

Le proposte si inseriscono nella richiesta del Comitato di affiancare agli interventi sulla viabilità di Enna Bassa misure specifiche per il centro storico. Mirisciotti ritiene che il miglioramento dei collegamenti debba accompagnarsi a parcheggi di interscambio e a un potenziamento del trasporto pubblico.