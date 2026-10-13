Agira, il patrimonio del borgo si racconta anche online: storia e monumenti in una guida digitale

Raccontare la storia di un paese, rendere riconoscibili i suoi luoghi e offrire strumenti per conoscerne il patrimonio anche a chi vive lontano. È una delle possibilità offerte dal digitale ai piccoli centri dell’entroterra siciliano, dove la valorizzazione culturale passa anche dalla capacità di rendere reperibili online informazioni spesso disperse.

Ad Agira, in provincia di Enna, questo percorso prende forma attraverso Hello Agira, un progetto ideato da Giuseppe Ricceri, professionista del marketing digitale originario del paese. Il sito raccoglie informazioni sul patrimonio storico e architettonico locale, sugli itinerari, sulle tradizioni e sui luoghi da visitare, con contenuti disponibili in italiano e in inglese.

Monumenti e memoria locale sul web

Tra i luoghi raccontati figurano il Castello di Agira, l’Abbazia di San Filippo, la Chiesa di Sant’Antonio di Padova e il Cimitero di guerra canadese. A questi si affiancano contenuti dedicati alla storia del centro, alle tradizioni gastronomiche e agli eventi del territorio.

Una parte del progetto è dedicata alle audioguide, che consentono di approfondire la conoscenza dei luoghi attraverso contenuti audio accompagnati da trascrizioni. Alle versioni in inglese si stanno aggiungendo quelle in italiano, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di fruizione anche per il pubblico locale.

La sfida della valorizzazione dei piccoli centri

La disponibilità di contenuti digitali non sostituisce la visita, la tutela dei monumenti o gli interventi necessari alla conservazione del patrimonio. Può però contribuire a rendere più accessibili le informazioni e a costruire percorsi di conoscenza rivolti a residenti, visitatori e persone che mantengono un legame con il territorio pur vivendo altrove.