Carte in Dimora, Agira apre le porte di Palazzo Manmano Gussio

C’è anche Agira tra le tappe siciliane di “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa dell’Associazione Dimore Storiche Italiane che sabato 3 ottobre torna con la quinta edizione.

Un viaggio tra carte e memoria

Per una giornata archivi e biblioteche private apriranno gratuitamente al pubblico, offrendo l’occasione di conoscere documenti, libri, fotografie, mappe e altri materiali normalmente non accessibili. Un patrimonio che racconta la storia delle famiglie e, insieme, quella dei territori in cui le dimore sono inserite.

Ad Agira sarà visitabile Palazzo Manmano Gussio, inserito nell’elenco delle aperture siciliane per l’edizione 2026.

Una finestra sulla storia di Agira

L’iniziativa punta a trasformare archivi e biblioteche storiche in luoghi di conoscenza, portando i visitatori a contatto con testimonianze che aiutano a ricostruire vicende, persone e trasformazioni delle comunità.

La manifestazione è patrocinata, tra gli altri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e dall’Anci.

Le aperture in Sicilia

Oltre ad Agira, in Sicilia partecipano Villa Piccolo a Capo d’Orlando, Villa Maria Giovanna a Giardini Naxos, il Castello del Solacium-Cantine Pupillo nel Siracusano, la Biblioteca Saverio Nicastro a Chiaramonte Gulfi e quattro dimore palermitane. Per Palazzo Manmano Gussio, l’appuntamento rappresenta un’occasione per avvicinare il pubblico a una parte del patrimonio storico e documentale della città.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Palazzo Manmano Gussio