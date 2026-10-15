Solidarietà: l’associazione Lama cerca famiglie per l’accoglienza natalizia di minori bosniaci

L’Associazione Luciano Lama ODV di Enna apre le adesioni alla 64ª Accoglienza – Natale 2026, il progetto di ospitalità temporanea rivolto a bambini e ragazzi provenienti dalla Bosnia Erzegovina. L’arrivo in Italia è previsto nel periodo natalizio, per un soggiorno di circa un mese presso le famiglie disponibili ad accoglierli.

Un mese di condivisione e solidarietà

L’iniziativa punta a favorire l’incontro tra culture diverse attraverso la vita quotidiana in famiglia, creando legami che spesso proseguono anche dopo la conclusione del soggiorno. Il progetto coinvolge sia i giovani ospiti sia le famiglie accoglienti, promuovendo occasioni di conoscenza e scambio.

Le famiglie interessate potranno presentare la propria adesione entro il 30 ottobre 2026. Per informazioni sulle modalità di partecipazione, sulla documentazione richiesta e sull’organizzazione dell’accoglienza è possibile rivolgersi direttamente all’Associazione Luciano Lama ODV.