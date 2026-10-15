Enna, la beffa dell’acqua: stavolta a provocare i disagi sono i lavori per la rete elettrica

Enna ha una certa familiarità con gli imprevisti idrici, ma stavolta la causa dei possibili disservizi arriva da un fronte decisamente insolito: la rete elettrica. A mettere in guardia i cittadini è AcquaEnna, il gestore del servizio idrico, che segnala possibili problemi nell’erogazione dell’acqua a causa delle rotture delle tubazioni verificatesi durante i lavori di scavo per la posa dei cavi elettrici in via Sant’Agata e corso Sicilia

Quando a fermare l’acqua è la corrente

Altre potrebbero verificarsi nel corso dei lavori, avverte il gestore, con conseguenti disservizi che, almeno per il momento, non sono prevedibili né nella durata né nell’entità.

Nella comunicazione inviata al Comune, AcquaEnna invita dunque a mettere in conto possibili interruzioni o irregolarità nell’erogazione idrica. Nessun calendario preciso, almeno nella nota, e nessuna indicazione su eventuali fasce orarie critiche: a rendere complicata la previsione è proprio la possibilità che nuovi danni alle tubazioni si verifichino mentre proseguono gli scavi.

La sfortuna idrica di Enna

Per una città che negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con disservizi legati agli interventi sulle condotte e alle infrastrutture che assicurano l’approvvigionamento, la novità ha un retrogusto quasi beffardo. Di solito, quando dai rubinetti l’acqua diminuisce o scompare, il pensiero corre alle tubazioni dell’acquedotto Ancipa, alle riparazioni e ai lavori sulla rete idrica. Stavolta, invece, a mettere a rischio il servizio sono cantieri che con l’acqua non dovrebbero avere nulla a che fare.

Una sorta di sfortuna trasversale: non bastano i problemi della rete idrica, adesso anche gli scavi per portare l’elettricità possono complicare la vita ai rubinetti degli ennesi.

Disagi senza preavviso certo

Il punto più delicato è proprio l’imprevedibilità. Le rotture già registrate e quelle che potrebbero verificarsi durante la prosecuzione dei lavori rendono difficile stabilire in anticipo quando e dove si manifesteranno i disservizi.

Per i residenti di via Sant’Agata, corso Sicilia e delle eventuali aree coinvolte dalle ripercussioni, la prudenza è quindi d’obbligo. In attesa che gli interventi procedano senza ulteriori incidenti, Enna si ritrova davanti a un paradosso: per avere la luce, almeno in questi cantieri, bisogna sperare che non venga a mancare l’acqua.