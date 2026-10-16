Enna, Cena ecumenica dell’Accademia della Cucina: protagonisti baccalà e stoccafisso

Al Ristorante Garden di Pergusa una serata dedicata alle tradizioni gastronomiche regionali, tra ricette storiche, interpretazioni contemporanee e l’ingresso di due nuovi accademici.

Il baccalà, lo stoccafisso e gli altri pesci conservati sotto sale, essiccati o affumicati sono stati i protagonisti della Cena ecumenica della Delegazione di Enna dell’Accademia Italiana della Cucina, ospitata giovedì 15 ottobre al Ristorante Garden di Pergusa.

L’appuntamento ha riunito gli accademici attorno a un tema comune, con un percorso gastronomico che ha messo in dialogo le tradizioni regionali e le nuove interpretazioni della cucina.

Tradizione gastronomica e nuovi ingressi

Ad aprire la serata è stata la delegata Marina Taglialavore, che ha accolto gli ospiti e presentato i nuovi membri Alessandra Girgenti e Gianprimo Luglio.

Nel suo intervento, Taglialavore ha richiamato il significato della Cena ecumenica come occasione d’incontro tra gli accademici, accomunati dalla ricerca e dalla valorizzazione della cultura gastronomica. Gli accademici simposiarchi Maria Rosa Platino e Carmelo Battaglia hanno approfondito il rapporto tra tradizione e contemporaneità, sottolineando il ruolo della cucina nella conservazione della memoria e nella sua trasmissione.

Loredana Trovato, componente del Centro Studi, ha quindi presentato il volume dedicato al tema dell’edizione.

Il menu tra ricette siciliane e interpretazioni contemporanee

Il percorso gastronomico si è aperto con i carrubbeddi e la tuma fritta con cuore d’acciuga sotto sale. Tra le proposte successive, crostini di pane con crema di melanzane, bottarga di tonno, perle di aceto balsamico e mentuccia, oltre a burro montato con acciuga sotto sale.

Il menu è proseguito con la pasta con le sarde “a mare” all’ennese e il baccalà cotto lentamente nell’olio, affiancati da altre preparazioni legate alle tradizioni regionali. In abbinamento è stato proposto lo Zibibbo Rajàh delle Tenute Gorghi Tondi.

La scelta dei piatti ha permesso di esplorare diverse tecniche di conservazione del pesce e il loro impiego nella cucina tradizionale, tra sapori storici e soluzioni più attuali.

I nuovi accademici e i ringraziamenti

Al termine della cena sono stati presentati ufficialmente alla Delegazione ennese i nuovi accademici Alessandra Girgenti e Gianprimo Luglio.

Il vice delegato Fabio Montesano ha ringraziato il personale di sala, la proprietà del ristorante, Massimo, Giovanni e Francesca Di Serio, e lo chef Angelo Di Dio per il contributo alla realizzazione della serata.

A concludere l’incontro è stato Ugo Serra, consigliere nazionale e segretario del Consiglio di Presidenza dell’Accademia Italiana della Cucina.

La conviviale si è chiusa nel segno della condivisione, confermando l’attenzione della Delegazione di Enna per la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e del patrimonio culturale legato alla tavola.