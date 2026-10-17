Catenanuova, assalto ai bancomat: la banda porta via entrambi gli sportelli

Assalto ai bancomat nel cuore della notte a Catenanuova, dove una banda di malviventi è entrata in azione utilizzando mezzi meccanici per mettere a segno il colpo e garantirsi una via di fuga. Nel mirino sono finiti entrambi gli sportelli automatici presenti nel centro abitato, che sono stati scardinati e portati via.

Il piano

Un’azione studiata nei dettagli, durante la quale i componenti del gruppo avrebbero prima bloccato gli ingressi del paese, con l’obiettivo di rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e guadagnare tempo per completare il furto.

L’azione e la fuga

La banda è riuscita a impossessarsi dei due sportelli, usando un escavatore, facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è ancora chiara la direzione di fuga dei responsabili e resta da quantificare l’ammontare del bottino, sul quale sono in corso gli accertamenti.

L’assalto non è passato inosservato. Il rumore provocato dall’azione dei malviventi ha svegliato diversi residenti della zona, che hanno immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini

Quando i militari sono arrivati sul posto, tuttavia, i responsabili erano già riusciti ad allontanarsi. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Enna, impegnati a ricostruire la dinamica dell’assalto e a individuare i componenti della banda. Al vaglio degli investigatori ci sono soprattutto le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata dal colpo e lungo le possibili vie di fuga.

Le ipotesi

L’obiettivo è ricostruire gli spostamenti dei malviventi, individuare i mezzi utilizzati e raccogliere elementi utili alla loro identificazione. Resta da chiarire anche se il gruppo abbia agito con il supporto di complici e quale sia l’effettiva entità del denaro sottratto.

