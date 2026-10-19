Kore, Enna Futura attacca: “L’ex Pascoli è ancora chiuso, ora risposte e tempi certi”

Il caso dell’ex plesso scolastico Pascoli torna a pesare sul dibattito politico ennese. Il gruppo consiliare Enna Futura ha depositato una mozione per chiedere conto del mancato trasferimento di una facoltà dell’Università Kore a Enna Alta, nonostante il protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune e Ateneo il primo febbraio 2024.

I consiglieri Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso chiedono di riportare la vicenda al centro dell’agenda politica e amministrativa, sollecitando un confronto immediato con i vertici universitari. «Riteniamo doveroso evitare che questa vicenda finisca nell’oblio», affermano.

Gli impegni sottoscritti e il progetto fermo

L’intesa, annunciata nell’ottobre 2023 dall’allora sindaco Maurizio Dipietro e dal presidente della Kore Cataldo Salerno, prevedeva inizialmente il trasferimento della Facoltà di Scienze motorie nell’ex scuola Pascoli. Un progetto presentato come occasione di rilancio per il centro storico, sostenuto anche dalla riorganizzazione degli spazi scolastici.

A oltre due anni dalla firma del protocollo, però, l’insediamento universitario non risulta avviato. È questo il punto politico sollevato da Enna Futura: agli impegni formalizzati non ha fatto seguito, finora, il risultato atteso per Enna Alta.

Il conto pagato dalla comunità

Nella nota, il gruppo consiliare richiama le conseguenze concrete delle decisioni assunte: «Le famiglie hanno affrontato disagi e riorganizzazioni per lo spostamento degli alunni, mentre le casse comunali hanno sostenuto ingenti costi per rendere disponibile l’immobile».

Il giudizio è netto: «A fronte di queste risorse e dell’impegno della comunità, la struttura continua a rimanere chiusa e inutilizzata».

Parole che chiamano in causa la responsabilità politica di chi ha promosso e gestito il percorso, imponendo una verifica sul rapporto tra gli impegni annunciati, le risorse pubbliche impiegate e i risultati effettivamente conseguiti.

La richiesta di Enna Futura

Con la mozione, Gargaglione e Macaluso chiedono di chiarire le ragioni dello stallo, verificare la gestione dei fondi pubblici e riaprire il confronto con la Kore, fino a stabilire «un cronoprogramma chiaro e definitivo per la realizzazione degli impegni presi».

Adesso la questione approda in Consiglio comunale e chiama l’amministrazione a fare chiarezza. Non bastano più gli annunci e gli accordi sulla carta: Enna Alta attende risposte verificabili sul futuro dell’ex Pascoli e sulla reale volontà di trasformarlo nella sede universitaria promessa.