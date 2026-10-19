Lutto per Giusina in cucina, pochi giorni fa era stata a Nicosia per la Festa del Cannolo

Dolore per Giusina Battaglia, volto noto della televisione e amatissima protagonista di “Giusina in cucina”, il programma dedicato ai sapori e alle tradizioni gastronomiche siciliane.

La notizia della scomparsa del marito Sergio ha suscitato commozione attorno alla giornalista e conduttrice, conosciuta anche per la partecipazione a “È sempre mezzogiorno”, al fianco di Antonella Clerici.

La festa del Cannolo a Nicosia

Un lutto che tocca da vicino anche il territorio ennese, che aveva accolto Giusina poco più di una settimana fa a Nicosia, in occasione della Festa del Cannolo. Battaglia era stata la madrina della manifestazione e aveva presieduto la giuria popolare durante la sfida dedicata a uno dei dolci simbolo della tradizione siciliana.

Ha presentato il suo libro

Durante la manifestazione, Giusina aveva anche presentato il suo libro, incontrando il pubblico e condividendo la passione per la cucina siciliana che l’ha resa popolare.

A Nicosia aveva ricevuto l’affetto dei partecipanti, in una giornata di festa che oggi lascia spazio alla commozione per la dolorosa notizia.

Il cordoglio dell’organizzazione della Festa del Cannolo

“La notizia della scomparsa del marito di Giusi Battaglia ci riempie il cuore di tristezza”. È quanto affermato dagli organizzatori della Festa del Cannolo di Nicosia. “A soli pochi giorni – si legge nella nota sulla pagina social- dalla Festa del Cannolo, che l’ha vista fantastica madrina e amica della nostra comunità, gli amici di Nicosia desiderano esprimere il proprio sincero e profondo cordoglio.A Giusi e ai suoi due gemelli va l’abbraccio più affettuoso e sentito da parte di tutti noi”.





