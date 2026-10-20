FUTURO NAZIONALE UNA VISIONE PER LA SICILIA: PRIORITÀ E PROSPETTIVE. SI PARTE DA PALERMO

???????? UNA VISIONE PER LA SICILIA: PRIORITÀ E PROSPETTIVE. SI PARTE DA PALERMO!

La Sicilia ha bisogno di idee concrete, di una visione chiara e di una classe dirigente capace di ascoltare il territorio e trasformare le esigenze dei cittadini in proposte e azioni.

???? Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 11:00, ci incontreremo a Palermo, presso l’NH Hotel (ex Jolly Hotel), Foro Italico Umberto I, 22/B, per un importante momento di confronto dedicato al futuro della nostra terra.

Interverrà l’On. Tommaso Calderone, coordinatore regionale, mentre l’organizzazione dell’iniziativa è affidata al sindaco Giuseppe Scrivano.

Per la provincia di Enna, il referente Angelo Ferraro, di Valguarnera Caropepe, invita tutti i propri tesserati e tutti i cittadini che desiderano conoscere, ascoltare e approfondire il programma di Futuro Nazionale.

L’invito è aperto a tutti, anche a chi non fa parte del movimento ma vuole conoscere le nostre idee, confrontarsi e contribuire a costruire nuove prospettive per la Sicilia.

Sarà un’occasione per discutere di priorità, sviluppo, lavoro, territorio e opportunità per le nuove generazioni. Perché la politica deve tornare ad ascoltare i cittadini e dare risposte concrete alle esigenze delle comunità.

Il futuro della Sicilia si costruisce insieme, con idee, partecipazione e determinazione.

???? Vi aspettiamo numerosi a Palermo!

???? Domenica 25 ottobre 2026 – ore 11:00









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