Musica, il piazzese Milomaria vince il ProSceniUm

È di Piazza Armerina il vincitore dell’ottava edizione di ProSceniUm, il festival nazionale della canzone dedicato agli autori emergenti, andato in scena sabato 17 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi. A conquistare il primo posto è stato Milomaria, nome d’arte di Emiliano Maria Balbo, con il brano “Via Maqueda”.

Da Piazza Armerina al palco di Assisi

Il cantautore siciliano ha convinto la giuria e il pubblico in una serata che ha riunito artisti provenienti da diverse città italiane. Per Balbo, il risultato rappresenta un riconoscimento importante in un concorso dedicato alla nuova canzone d’autore, dove testi, musica e interpretazione si confrontano con sensibilità e percorsi artistici differenti.

La vittoria porta con sé anche il Premio NuovoImaie, un contributo di 10mila euro destinato a sostenere la promozione dell’attività artistica del vincitore. Un’opportunità concreta per dare ulteriore sviluppo al proprio percorso musicale.

Gli altri premi del festival

Al secondo posto si è classificata Lidia Vitrano, in arte Lidia, di Caltanissetta, con “Maleligue”, che ha ottenuto anche il premio per il miglior testo intitolato a Stefano D’Orazio. Terza posizione per il romano Daniele Paolucci, in arte Montegro, con “Saturi”, premiata anche con il riconoscimento SIAE “Cristian Parisi”.

La manifestazione, condotta da Pino Insegno e Loredana Torresi, ha visto la partecipazione di ospiti come Fausto Leali e Chiara Galiazzo. La giuria di qualità era presieduta dal paroliere e compositore Vincenzo Incenzo.

Un riconoscimento per la scena musicale ennese

Il successo di Milomaria porta il nome di Piazza Armerina al centro di una manifestazione che punta a dare visibilità ai nuovi autori italiani. Per il territorio ennese, il risultato offre l’occasione di accendere l’attenzione su un artista locale e sul suo lavoro, senza trascurare il valore di una competizione nazionale che mette a confronto linguaggi e identità musicali diverse.

ProSceniUm, organizzato dall’associazione culturale Progetto Scenico Umbro, tornerà inoltre disponibile online: la puntata dedicata al festival sarà trasmessa on demand su RaiPlay dal 28 ottobre.