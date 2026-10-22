Centuripe, scuola e imprese insieme per la formazione turistica

Rafforzare il collegamento tra formazione scolastica e mondo del lavoro nel settore turistico-alberghiero. È stato questo il tema del Tavolo territoriale provinciale sull’istruzione turistica, svolto oggi all’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe, su proposta di RE.NA.I.A. e dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Orientamento e opportunità dopo il diploma

All’incontro hanno partecipato rappresentanti degli istituti alberghieri di Enna, Piazza Armerina, Troina e Centuripe, dirigenti scolastici, referenti dell’Ufficio scolastico provinciale, scuole secondarie di primo grado, enti di formazione e imprese.

Il confronto, moderato dal professor Antonio Sportaro, ha affrontato i temi dell’orientamento, delle competenze richieste dal comparto e delle opportunità formative successive al diploma. La docente Maria Biondi ha sottolineato l’importanza di accompagnare studenti e famiglie nella conoscenza delle professioni e degli sbocchi del settore turistico-alberghiero.

A Centuripe un nuovo corso da novembre

Spazio anche all’offerta post diploma con ITS Academy Fondazione Archimede, che ha presentato il corso HO.MA, in partenza a Centuripe da novembre 2026. Nel corso dell’iniziativa, il contributo delle imprese ha permesso di approfondire le competenze richieste a chi si prepara a entrare nel mercato del lavoro.

Dal tavolo è emersa la proposta di consolidare una rete territoriale tra istituti scolastici, ITS e aziende, attraverso laboratori pratici, visite aziendali, incontri con professionisti e iniziative di orientamento rivolte anche alle famiglie. La giornata si è conclusa con la visita ai laboratori dell’istituto e un momento conviviale curato da studenti, docenti e personale scolastico.