Edukarate, quando lo sport parla di valori

Torna domenica 25 ottobre al Palavolcan di Acireale la International Cup EduKarate, giunta alla sua dodicesima edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario del settore karate, che coniuga competizione sportiva, formazione ed educazione, promuovendo i valori del rispetto, della disciplina e del fair play.

La manifestazione – che prevede 550 iscritti – è organizzata dai maestri Salvo Filippello, coordinatore nazionale del settore karate, e Davide Riso, vicepresidente regionale e responsabile del progetto Fair Play. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi dell’attività del settore nazionale Csain e si propone di valorizzare il karate non soltanto sotto il profilo tecnico e agonistico, ma anche come strumento di crescita personale e sociale, soprattutto per le giovani generazioni.

La giornata sarà dedicata alle competizioni di Kata e Kumite e costituirà la prima prova del Gran Prix 2026/2027 e del Gran Prix Giovanissimi. In gara le categorie Bambini A, Bambini B, Fanciulli e Ragazzi per il circuito giovanile, oltre a Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores e Master per le categorie agonistiche.

L’International Cup EduKarate si inserisce nell’ambito del progetto Sicilia Fair Play 2026/2027, confermando l’impegno dei dirigenti del comitato regionale nella diffusione di una cultura sportiva fondata sulla correttezza, sul rispetto delle regole e sull’importanza del confronto leale. “Una manifestazione – spiega Salvo Filippello – che, edizione dopo edizione, rinnova la propria missione: fare del karate un’occasione di crescita, valorizzando il talento degli atleti e trasmettendo quei principi educativi che rappresentano il fondamento dello sport”.







