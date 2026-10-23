Kore, finanziamento da 3 milioni dalla Regione per le strutture scientifiche

La Kore di Enna, nel cui Consiglio dei Garanti siede l’On. Cardinale in rappresentanza della Regione, ha ricevuto un finanziamento di euro 3 milioni al fine di sostenere lo sviluppo delle facoltà e delle strutture scientifiche. Tale finanziamento era previsto nelle tabelle allegate alla manovra di bilancio appena approvata. L’iniziativa si deve al Presidente Schifani all’uopo sollecitato dal Presidente Salerno e dall’On. Cardinale. Ne dà notizia l’On. Luisa Lantieri che ha sostenuto il provvedimento.