Scout Agesci Valguarnera 1, festeggiamenti per i primi 15 anni di attività

Il gruppo Scout Agesci Valguarnera 1 festeggia in grande stile i primi 15 anni di attività. Quindici anni di strada percorsa da centinaia di ragazzi del paese percorsi non solo in Sicilia ma anche in molti centri d’Italia e d’Europa.

Due giorni di festeggiamenti

Gli eventi organizzati dalla comunità Capi si svolgerà in due giorni, sabato 24 ottobre e domenica 25. La giornata di sabato sarà dedicata al “passaggio del testimone”, una delle tradizioni più toccanti dello scoutismo. I ragazzi che hanno raggiunto l’età giusta faranno il loro Passaggio di Branca: i più piccolini saluteranno i Lupetti per entrare nel Reparto, mentre gli Esploratori e le Guide più adulte passeranno alla Branca Rover e Scolte (RS) per iniziare il loro percorso di servizio e maturità. Un momento carico di emozioni, lacrime di gioia e crescita.

L’invasione pacifica del paese

Domenica mattina invece avverrà l’invasione pacifica del paese. Decine di ragazzi si troveranno distribuiti in vari punti di Valguarnera tra tende, costruzioni in legno, giochi per bambini e accoglienza per le famiglie. Nel pomeriggio presso la Villa Falcone e Borsellino ci sarà la Santa Messa di Gruppo e il calcio d’inizio ufficiale ai festeggiamenti del 15° Anniversario, tra saluti delle autorità, la benedizione di Don Samuel La Delfa e una grandissima torta di compleanno per tutto il paese.

Le tappe più significative

Dicevamo che il gruppo Scout Agesci 1 di Valguarnera è una delle più belle realtà in campo provinciale. Tantissime le iniziative intraprese anche fuori confine. Tra le tappe più significative nel 2022 il cammino di Santiago in Spagna, nel 2024 presso il campo profughi di Sarajevo in Bosnia, nel 2025 l’Anno Santo a Roma con tappe pure a Perugia ed Assisi, nel 2026 in Trentino per il cammino dei sette laghi. Sempre con la stessa voglia di camminare insieme ed aiutare il prossimo.