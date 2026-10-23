Poliambulatorio di Valguarnera, trovate le somme ma solo per il primo piano

Svolta per il poliambulatorio di Valguarnera: reperite le somme per il completamento del primo piano. Per il resto se ne parlerà successivamente.

Ad annunciarlo è la sindaca Carmen Cutrona, dopo le numerose interlocuzioni avute con l’Asp di Enna. L’Ufficio tecnico dell’Asp ha già effettuato il rilievo per la messa in opera degli infissi necessari e il relativo calcolo dei costi. La richiesta per questa porzione di lavori è stata inoltrata all’Assessorato competente.

«Considerati i tempi tecnici necessari per la fornitura degli infissi, si apre finalmente una prospettiva concreta per restituire alla popolazione di Valguarnera la fruibilità del poliambulatorio», dichiara la sindaca Carmen Cutrona.

I lavori fermi da oltre un anno

La questione, nell’ultimo periodo, aveva assunto contorni un po’ inquietanti, considerato che i chiarimenti da parte dell’Asp sulla mancata consegna dell’immobile, richiesti dalla neo sindaca non appena insediata, non erano stati considerati esaurienti, così come i sopralluoghi richiesti per fare il punto della situazione e comprenderne i motivi che avevano determinato la paralisi.

Ad aumentare l’inquietudine per i lavori fermi da oltre un anno era stato, nell’ultimo periodo, il silenzio da parte del responsabile della sanità ennese Mario Zappia, dopo il reiterato invito da parte del comitato cittadino a venire a spiegare alla cittadinanza, in un’assemblea pubblica, i motivi del fermo dell’opera, le eventuali branche specialistiche che ne avrebbero fatto parte e il personale impiegato. Invito rimasto a tutt’oggi non accolto.

Reperite le somme, ma resta da completare il secondo piano

Adesso arriva la svolta con le somme reperite. Si dovrebbe trattare dei famosi 300 mila euro che l’Asp aveva chiesto alla Regione per ultimare l’opera.

«L’Asp – continua la sindaca – ha finalmente riconosciuto che il completamento dell’opera rappresenta un obiettivo fondamentale per restituire alla comunità un presidio sanitario pienamente funzionale, di interesse tanto del Comune quanto dell’Azienda stessa».

Si tratta, tuttavia, del primo step: ci sarà poi da completare il secondo piano, per il quale bisognerà reperire ulteriori somme.

Soddisfatta comunque la sindaca per il risultato raggiunto: «Come Amministrazione, sin dal nostro insediamento, abbiamo mantenuto costanti interlocuzioni istituzionali su questa vicenda, rappresentando le criticità riscontrate e mettendo in campo ogni tentativo possibile per superare gli ostacoli e sbloccare una situazione che si trascina ormai da troppo tempo.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al vicepresidente della Regione Siciliana, onorevole Luca Sammartino, per il sostegno assicurato a questa Amministrazione e per essersi interessato direttamente alla problematica del poliambulatorio di via Cusmano. Oggi, finalmente, si apre una fase concreta che ci avvicina al risultato tanto atteso».

Nuovi finanziamenti per le opere pubbliche

Ma i finanziamenti per Valguarnera non si fermano qui. Il Comune, infatti, attraverso le variazioni di bilancio della Regione, ha ottenuto altri finanziamenti. Risorse che consentiranno di realizzare opere importanti per la riqualificazione urbana, la tutela del patrimonio storico e religioso, il miglioramento della viabilità e dei servizi ai cittadini.

Destinati, infatti, 250 mila euro per la riqualificazione urbana, con particolare attenzione al rifacimento del muro del cimitero e alla sistemazione della scalinata della Santa Croce.

Altri 50 mila euro sono stati destinati alla strada Fiumarella, collegamento Valguarnera-Enna, per migliorarne la sicurezza e la percorribilità. Una piccola arteria che, se realizzata, costituirebbe un’opera importante.

La sindaca Cutrona tiene a ringraziare il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, e la responsabile provinciale della Lega e vicesindaca Francesca Draià, per l’attenzione dimostrata verso il territorio.