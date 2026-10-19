Enna: segnalazione di topi al Poliambulatorio, l’Asp: “Avviata una derattizzazione straordinaria”

Una segnalazione inviata alla redazione di ViviEnna richiama l’attenzione sulla presunta presenza di roditori all’interno del Poliambulatorio di Enna Alta, con particolare riferimento agli ambienti destinati al servizio di Neuropsichiatria Infantile.

“Ci sono le trappole per topi”

Nella comunicazione, un cittadino riferisce anche della presenza di numerose trappole per roditori nei locali della struttura, comprese le stanze frequentate dai piccoli pazienti e dalle loro famiglie.

La segnalazione esprime preoccupazione per le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti e chiede un intervento degli organi competenti e della direzione dell’Azienda sanitaria provinciale per verificare la situazione e adottare le misure necessarie.

La replica dell’ASP di Enna

Interpellata sulla questione, l’ASP di Enna riferisce di avere già avviato un intervento straordinario di derattizzazione nei propri presidi. «L’Azienda, per contrastare la diffusione straordinaria dei roditori che in questo periodo ha coinvolto tutta la città, già la settimana scorsa ha fatto partire una campagna straordinaria di derattizzazione in tutti i suoi presidi», comunica l’Azienda nella sua risposta.

Allarme topi in città

A Enna la presenza dei topi è stata al centro di numerose segnalazioni da parte di numerosi residenti. La stessa amministrazione comunale ne ha preso atto ed ha annunciato oltre una settimana fa un piano straordinario di derattizzazione a Enna. Il governo della città ha convocato un tavolo tecnico urgente con ASP, Libero Consorzio e EcoEnnaServizi. L’intervento prevede un’azione massiva e mirata che coinvolgerà circa 4.000 tombini sull’intero territorio cittadino, affiancandosi ai normali turni di disinfestazione quotidiana.