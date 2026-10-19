Governare con lo Statuto, convegno in Prefettura

Lo Statuto della Regione Siciliana, l’autonomia locale e i rapporti con i principi costituzionali al centro dell’incontro “Governare con lo Statuto”, in programma giovedì 29 ottobre alle 17 nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Enna.

I relatori

L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti promosso per il centenario dell’istituzione della Provincia. Interverranno Mario Emanuele Alvano, segretario generale di ANCI Sicilia, e i professori universitari Vincenzo Antonelli, Agatino Cariola e Salvatore Curreri. Modera Enrico La Loggia, già ministro per gli Affari regionali dal 2001 al 2006 e docente all’Università di Palermo. L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà in piazza Garibaldi 1.