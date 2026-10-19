Enna, 343 mila euro per strade, scuole e Castello: ok alla variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato la nona variazione di bilancio con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza Enna Democratica e Prima Enna e quello del gruppo di opposizione Enna Futura. Il provvedimento interviene su diversi capitoli di spesa, dalle manutenzioni agli eventi, fino alla programmazione di opere infrastrutturali.

Le risorse per le manutenzioni

Tra gli interventi previsti figurano 100 mila euro aggiuntivi per la manutenzione delle strade, 40 mila euro per le scuole e 13 mila euro per il cimitero. A queste somme si affiancano i 70 mila euro destinati alle indagini propedeutiche al ripristino di via Civiltà del Lavoro.

La manutenzione stradale rappresenta uno dei punti centrali della variazione, anche sul piano politico. I gruppi di maggioranza sostengono che l’obiettivo sia affrontare le criticità ereditate dalla precedente amministrazione, indicando nella cura delle infrastrutture una delle priorità dell’azione comunale.

Castello di Lombardia e borse di studio

Nel bilancio per il 2026 sono previsti 190 mila euro per il restauro di una porzione muraria del Castello di Lombardia. La variazione introduce inoltre nuovamente le borse di studio per gli studenti, misura che, secondo quanto riferito dai gruppi firmatari della nota, era stata eliminata dalla precedente amministrazione.

Eventi, Natale ennese e Premio Neglia

Un altro capitolo riguarda le iniziative pubbliche e culturali. Le risorse stanziate dovrebbero contribuire alla realizzazione del Natale ennese. La maggioranza riferisce inoltre di aver accolto una richiesta di Enna Futura per destinare parte delle somme all’organizzazione del Premio Neglia, inserendo così nel confronto sul bilancio anche il tema della valorizzazione culturale della città.

I progetti per via Pergusa e Dittaino

Nella programmazione pluriennale sono stati inseriti due interventi di rilievo, entrambi subordinati all’ottenimento dei finanziamenti. Il primo prevede un milione di euro per il rafforzamento strutturale di via Pergusa; il secondo oltre un milione e 400 mila euro per migliorare la viabilità della zona industriale di Dittaino. Si tratta, allo stato attuale, di previsioni legate alla futura disponibilità delle risorse: la loro concreta realizzazione dipenderà quindi dai successivi passaggi finanziari e amministrativi.

La posizione della maggioranza

Nel commentare l’approvazione, Enna Democratica e Prima Enna rivendicano la scelta di intervenire sulle manutenzioni e di sostenere il commercio attraverso iniziative ed eventi. «Stiamo ancora lavorando su un bilancio approvato da altri», affermano i gruppi, aggiungendo che «con questa variazione ribadiamo coi fatti e non a parole la proposta politica del governo cittadino».

Nella nota, la maggioranza indica come priorità la «manutenzione delle strade per recuperare la drammatica situazione che abbiamo ricevuto in eredità» e il «rilancio del commercio tramite realizzazione di calendari di eventi».