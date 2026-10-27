Dipendenti part-time, a Valguarnera assemblea provinciale per chiedere più ore

Si terrà venerdì 30 ottobre, dalle 10 alle 12, nella sede comunale di Valguarnera Caropepe, l’assemblea provinciale promossa dal Dipartimento Politiche Attive del Lavoro e del Precariato nelle Pubbliche Amministrazioni del CSA/RAL.

I part-time

Al centro dell’incontro, l’incremento delle ore contrattuali dei dipendenti comunali a tempo indeterminato con contratto part-time. Parteciperà il coordinatore regionale Giuseppe Cardenia, insieme ad amministratori e lavoratori dei Comuni della provincia di Enna.

L’iniziativa rientra nel percorso di mobilitazione che prevede un incontro a Palermo e la richiesta di audizione al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’obiettivo è ottenere, attraverso la finanziaria regionale 2027 e il bilancio pluriennale 2027-2029, le risorse necessarie per aumentare le ore lavorative e rafforzare i servizi degli enti locali.