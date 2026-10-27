28 Ottobre
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Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Onu, Waltz “Serve un segretario generale che aiuti gli Usa a portare la pace”
Italpress - 27/10/2026
di Italpress
Onu, Waltz “Serve un segretario generale che aiuti gli Usa a portare la pace”
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