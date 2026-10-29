Città di Troina, Salvatore Fiammetta è il nuovo allenatore

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina è lieta di comunicare, ai propri tifosi e agli organi di stampa, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra rossoblù a mister Salvatore Fiammetta.

Salvatore Fiammetta, tecnico qualificato UEFA B, classe 1972, da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Paternò, Adrano, Nicosia, Biancavilla e Belpasso.

Nel suo percorso da allenatore, invece, ha guidato l’FC Taormina in Prima Categoria ed ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda del Belpasso in Promozione. Vanta, inoltre, una significativa esperienza nei settori giovanili, avendo ottenuto diversi successi con le formazioni giovanili di Paternò e Belpasso, oltre ad aver fondato la scuola calcio New Team Etneo.

La società rossoblù tutta rivolge al nuovo tecnico del club, Salvatore Fiammetta, i migliori auguri per un proficuo lavoro.