Enna, incita alla violenza sui social prima della protesta degli studenti: denunciato

Un video pubblicato su Instagram, con minacce e inviti alla violenza rivolti ai propri follower, alla vigilia della manifestazione studentesca del 26 ottobre a Enna Alta. È da una segnalazione anonima arrivata attraverso l’app YouPol che è partita l’indagine della Digos, conclusa con la denuncia di un ragazzo minorenne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

La segnalazione attraverso YouPol

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 24 ottobre, quando la Polizia ha ricevuto la segnalazione relativa al contenuto pubblicato sul social network. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per identificare l’autore del video e ricostruire la provenienza del messaggio.

Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità del ragazzo e a individuare la sua abitazione.

L’indagine prima della manifestazione studentesca

L’intervento è arrivato a due giorni dalla manifestazione che lunedì 26 ottobre ha portato a Enna Alta centinaia di studenti provenienti da diversi istituti della provincia.

Gli accertamenti, proseguiti nelle ore successive alla segnalazione, avrebbero consentito di escludere la diffusione di ulteriori video e la commissione di altri gravi reati. Il minorenne è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria minorile.

La manifestazione si è svolta senza turbative per l’ordine pubblico. Le forze dell’ordine avevano predisposto un servizio di sicurezza per consentire lo svolgimento dell’iniziativa e la partecipazione degli studenti. Resta ora all’autorità giudiziaria il compito di valutare i fatti contestati.