Villa Farina e Pisciotto, ripresi i lavori

Sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza di Villa Farina e dell’area del Pisciotto, a Enna, dopo mesi di interlocuzioni e approfondimenti con la Regione Siciliana.

Sopralluogo

La riapertura del cantiere, come fa sapere il Comune di Enna, arriva al termine di un percorso portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirello Crisafulli, con il coinvolgimento dell’assessore Tiziana Arena.

Nelle ore scorse si è svolto il primo sopralluogo dopo la ripresa delle attività, alla presenza del sindaco, della vicesindaca Stefania Marino e dei rappresentanti degli enti e dei soggetti coinvolti nell’intervento, tra cui il Dipartimento regionale della Protezione civile e il responsabile unico del progetto. Per il Comune era presente l’ingegnere Salvatore Reitano. Hanno partecipato anche i componenti della IV Commissione consiliare permanente.

La sicurezza

L’intervento punta a garantire la sicurezza dell’area, salvaguardandone al tempo stesso il patrimonio verde e le caratteristiche ambientali. Un equilibrio che l’amministrazione considera centrale nella realizzazione dell’opera.Nel corso del sopralluogo, Crisafulli ha evidenziato la necessità che il cantiere proceda senza ulteriori sospensioni e che i lavori siano completati secondo il cronoprogramma previsto. L’obiettivo è tutelare i residenti e l’intera comunità ennese.Soddisfazione per la ripresa degli interventi è stata espressa anche dalla IV Commissione consiliare, presieduta da Filippo Fiammetta e composta dai consiglieri Cappa, Tornabene, Di Venti e Fazzi, riunita oggi in seduta straordinaria fuori dalla sede istituzionale.