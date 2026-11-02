Enna celebra il 4 novembre: cerimonia al Castello di Lombardia

Enna si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Mercoledì 4 novembre, alle 11.30, il piazzale antistante il Castello di Lombardia ospiterà la cerimonia commemorativa aperta alla partecipazione dei cittadini.

L’appuntamento sarà dedicato alla memoria dei Caduti e al significato storico della ricorrenza, che ricorda il valore dell’unità nazionale e il contributo delle Forze Armate alla storia del Paese.

La cerimonia e gli onori ai Caduti

Il programma prevede lo schieramento del Picchetto Interforze e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, seguito dagli onori al Prefetto e dall’alzabandiera. L’Inno nazionale sarà eseguito dal Corpo Bandistico “Città di Enna”.

Uno dei momenti centrali sarà la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, seguita dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. La parte militare della manifestazione è curata dal Comando Provinciale dei Carabinieri.

Gli studenti e la riflessione sulla ricorrenza

La mattinata si concluderà con un momento di approfondimento sul significato del 4 novembre. Protagonisti saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Santa Chiara” di Enna, insieme alla scrittrice Maricla Di Dio Morgano.

La partecipazione delle scuole accompagnerà così il ricordo istituzionale con una riflessione rivolta alle nuove generazioni sui valori della memoria, della pace e dell’identità nazionale.