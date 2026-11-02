Quando lo sguardo incontra l’altro: “Alessandria” apre il percorso Queer a Buio in Sala

I giorni 13, 14 e 15 novembre la sala teatrale di Buio in Sala accoglie il lavoro drammaturgico di Simone Santagati diretto da Giuseppe Bisicchia: un confronto emotivo e viscerale tra un giovane regista e una drag queen, capaci di spogliarsi di ogni difesa per raccontare il dolore, il riscatto e la ricerca di un approdo comune.

​Venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 21:00 e domenica 15 novembre alle ore 18:00, il Teatro Bis – Buio in Sala in via G.B. De La Salle 12 a Catania ospita “Alessandria”, atteso appuntamento che arricchisce la proposta artistica promossa dal centro di formazione e produzione diretto da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi.

​Esistono crolli intimi che non fanno rumore, storie che restano sospese a un passo dal palcoscenico della vita senza trovare qualcuno pronto ad ascoltarle davvero. È su questo filo sottile dell’umano che si innesta la scrittura di Simone Santagati. Affidato all’interpretazione di Andrea Luvarà e Andrea Schillirò, lo scambio tra i due protagonis

Luogo: Buio in Sala , CATANIA, CATANIA, SICILIA