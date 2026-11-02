Spaccio di droga: 2 arresti, controlli su 44 minori

Controlli delle forze dell’ordine sul territorio ennese, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 203 persone: 44 minorenni e 159 maggiorenni.

2 arresti

Un’attività che ha interessato anche abitazioni e persone, attraverso diverse perquisizioni personali e domiciliari.Il bilancio delle operazioni registra un arresto in flagranza di reato per un soggetto accusato di reati contro il patrimonio.

Eseguito anche un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di una persona ricercata per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.Tre soggetti sono stati invece denunciati in stato di libertà per reati legati alle sostanze stupefacenti.Nel corso dei controlli è stata inoltre contestata una violazione amministrativa per il possesso di droga destinata all’uso personale.I numeri, diffusi dalla Polizia nel bilancio dei servizi effettuati in provincia di Enna, restituiscono il quadro di un’attività di controllo che ha coinvolto anche la fascia più giovane della popolazione.

Giovani sotto controllo

Particolare attenzione è stata riservata ai minorenni, con 44 ragazzi sottoposti a verifica nell’ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto all’illegalità.