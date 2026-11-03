Concorso carabinieri, prorogata la scadenza per 400 allievi marescialli

Nuova opportunità per i giovani laureati che desiderano intraprendere una carriera nell’Arma dei carabinieri. È stato prorogato al 9 novembre 2026 il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi marescialli.

La scadenza inizialmente prevista era quella del 30 ottobre. La proroga è stata disposta per favorire una più ampia partecipazione, offrendo ulteriore tempo anche a chi ha appreso soltanto recentemente della procedura concorsuale.

I requisiti per partecipare

Il concorso è rivolto ai cittadini italiani in possesso di una laurea tra quelle indicate nel bando, appartenenti agli ambiti umanistico, scientifico, sanitario e forestale.

Tra i requisiti richiesti figurano il godimento dei diritti civili e politici e un’età non superiore ai 28 anni. Per la partecipazione è necessario, naturalmente, possedere tutti i requisiti specificati nel bando ufficiale.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale istituzionale dell’Arma, all’indirizzo www.carabinieri.it , accedendo all’area dedicata ai concorsi e seguendo la procedura indicata.

Le prove di selezione

L’iter concorsuale prevede diverse fasi di valutazione. I candidati dovranno affrontare una prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca e le prove di efficienza fisica. Sono inoltre previsti accertamenti psico-fisici e attitudinali, una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.