Assoro, anziana truffata con il metodo del finto avvocato: denunciata una donna

Una donna maggiorenne è stata denunciata dai Carabinieri con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente ad Assoro. Le indagini, condotte dai militari della locale Stazione e coordinate dal Comando Compagnia di Enna, hanno consentito di identificarla e deferirla in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

L’episodio risale al 17 ottobre scorso, quando la donna sarebbe stata raggirata attraverso il cosiddetto metodo del finto avvocato, una tecnica utilizzata per indurre le vittime, spesso persone anziane, a consegnare denaro facendo leva sulla paura per le sorti di un familiare.

La telefonata e la richiesta di denaro

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la presunta autrice avrebbe contattato telefonicamente l’anziana, presentandosi come un legale e prospettandole una situazione di emergenza. Un familiare della donna sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale e, per evitare conseguenze giudiziarie, sarebbe stato necessario sostenere un’immediata spesa legale.

La situazione prospettata, secondo quanto emerso dagli accertamenti, era completamente inventata. Attraverso la telefonata e la pressione psicologica esercitata sulla vittima, la donna sarebbe riuscita a carpirne la fiducia e a portare a termine il raggiro.

Le indagini e la denuncia

Gli accertamenti successivi hanno permesso ai Carabinieri di risalire all’identità della presunta responsabile. La donna dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di truffa aggravata,