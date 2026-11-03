Enna, cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del fuoco

Intervento di soccorso nel pomeriggio in contrada Scioltabino, nel territorio di Enna, dove un cane è precipitato in un dirupo. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, facendo intervenire una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale.

Il soccorso

Per raggiungere l’animale, rimasto in una zona particolarmente impervia, i soccorritori hanno utilizzato le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), specifiche per gli interventi in ambienti difficilmente accessibili.

Dopo aver raggiunto il cane e averlo messo in sicurezza, i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo e a riportarlo in superficie. L’animale, fortunatamente, è stato riconsegnato sano e salvo al proprietario.