4 Novembre ad Enna, corona d’alloro al monumento ai Caduti

Enna ha commemorato il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, nei pressi del Castello di Lombardia.

La vicesindaca Marino

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata la vicesindaca Stefania Marino, che ha preso parte alla cerimonia rendendo omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Una ricorrenza che richiama il valore dell’unità nazionale e il significato storico della fine della Prima guerra mondiale, ma che assume un significato particolare nell’attuale scenario internazionale, segnato da nuovi conflitti.

«Oggi che la guerra è alle porte, questo momento commemorativo assume un valore ancora più alto, perché la memoria si fa presenza e presente», ha dichiarato Marino.

La vicesindaca ha poi richiamato l’attenzione sul sacrificio dei combattenti, sull’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine e sul ruolo delle famiglie: «La perdita dei tanti valorosi combattenti per amore della Patria, la costante dedizione delle Forze dell’Ordine per la sua difesa, così come il sacrificio delle famiglie che hanno vissuto e assecondato questo senso del dovere, non possono e non devono farci abbassare lo sguardo».

I ringraziamenti al prefetto

Nel corso della commemorazione, Marino ha rivolto un ringraziamento al prefetto Ignazio Portelli per l’invito e l’organizzazione della cerimonia, alle Forze dell’Ordine presenti e alle istituzioni scolastiche.

Proprio alle scuole è affidato un compito importante: trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso del dovere e del rispetto per chi ha servito il Paese.