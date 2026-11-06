Centuripe, minacce a imprenditore ed al comandante della stazione dei carabinieri

Scritte anonime con minacce sono comparse nei giorni scorsi su un muro del paese. Nel mirino l’imprenditore locale Placido Carambia e il comandante della stazione dei carabinieri, Antonio Isaia.

La manifestazione

Un atto intimidatorio che ha suscitato reazioni di condanna e che ha portato alla mobilitazione di istituzioni e cittadini: domani, sabato 7 novembre, a Centuripe è in programma una manifestazione a sostegno dei due.

La solidarietà della Cgil

Tra le adesioni c’è quella della Funzione pubblica della Cgil, che attraverso il segretario Alfredo Schiliro esprime solidarietà a entrambi e annuncia la propria presenza in piazza. «Il sindacato è uno dei primi baluardi di legalità in una società – commenta Schiliro – perché difende i diritti e combatte i soprusi. Per questo motivo non possiamo non essere non solo solidali ma a fianco dei due nostri concittadini, di cui uno è il rappresentante sul territorio dello Stato e l’altro il lavoro, perché se non ci sono le imprese, ma quelle che operano nella legalità e rispettano le leggi, non ci sono neanche lavoratori».

“Atto gravissimo”

La Fp Cgil chiede inoltre alle istituzioni «un maggiore impegno per tutelare i lavoratori delle forze di polizia e le piccole imprese che rappresentano il tessuto sociale nel nostro territorio». Per Schiliro, quanto subito da Carambia e dal comandante Isaia è «di una gravità e pericolosità inaudita». «Non possiamo rimanere indifferenti – aggiunge – Esorto a una importante partecipazione in termini numerici per dimostrare che non ci si lascia intimidire da atti ignobili come questi».