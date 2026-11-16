Enna, riapre domani la piscina comunale coperta

Dopo settimane di attesa, la piscina comunale coperta di Enna Bassa si prepara a riaprire i battenti. L’annuncio arriva dall’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Trovato, che ha comunicato il via libera della competente autorità sanitaria.

«Comunico ufficialmente, avendo ricevuto l’ok dalla competente autorità sanitaria, che da domani (martedì 17 novembre) la piscina coperta di Enna bassa sarà riaperta al pubblico», ha dichiarato l’assessore.

Gli orari

La struttura tornerà dunque fruibile con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21.30 e il sabato dalle 9 alle 20.

Tra le novità della nuova stagione c’è la possibilità di praticare nuoto libero durante l’intero arco della giornata. Sarà infatti sempre disponibile almeno una corsia, così da consentire agli utenti di nuotare senza essere vincolati a specifiche fasce orarie.

I ritardi e le ragioni

La riapertura arriva dopo uno slittamento rispetto alla programmazione iniziale, che prevedeva l’esecuzione dei lavori durante la pausa estiva. A incidere sui tempi, come aveva ricostruito lo stesso Trovato nei giorni scorsi, sono stati diversi fattori: la lentezza nell’affidamento degli interventi, i ritardi nella consegna di alcuni materiali idraulici dovuti ai blocchi stradali, l’otturazione della condotta idrica e, infine, la necessità di ripetere le analisi dell’acqua per ottenere l’autorizzazione sanitaria.

In quella circostanza l’assessore aveva riconosciuto le difficoltà, assumendosi la responsabilità politica dello slittamento.

