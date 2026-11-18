Enna va in controtendenza rispetto al mercato immobiliare nazionale e registra uno degli incrementi più significativi d’Italia per quanto riguarda le abitazioni disponibili in affitto a lungo termine. Nel terzo trimestre del 2026, tra luglio e settembre, lo stock degli immobili in locazione è cresciuto del 50% rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare leader in Italia. Un dato che colloca il capoluogo ennese, insieme a Carbonia, al primo posto nella graduatoria nazionale degli aumenti percentuali.

Enna in controtendenza rispetto alla Sicilia

Il risultato assume particolare rilievo se confrontato con l’andamento delle altre città siciliane. Nell’Isola, infatti, cinque capoluoghi su nove hanno registrato una contrazione dell’offerta: Ragusa segna il calo più consistente, con il 17,1%, seguita da Siracusa (-14,9%) e Palermo (-4,6%).

In crescita, oltre a Enna, soltanto Messina, che registra un incremento del 15,1%. Il dato ennese si distingue quindi nettamente anche nel panorama regionale.

Perché aumentano le case disponibili

Ma cosa può spiegare una crescita così marcata? Una prima ipotesi riguarda le caratteristiche del mercato immobiliare locale. Enna presenta un mercato degli affitti più contenuto rispetto ai grandi centri urbani: in un contesto con un numero relativamente limitato di annunci, anche l’immissione di poche decine di abitazioni in più può determinare variazioni percentuali molto elevate.

Un’altra possibile spiegazione è legata alla stagionalità. Il terzo trimestre coincide con il periodo estivo e precede la ripresa delle attività universitarie e lavorative. Alcuni proprietari potrebbero aver rimesso sul mercato abitazioni precedentemente non disponibili oppure aver scelto di proporle con contratti di locazione di lunga durata.

Non è da escludere, inoltre, una maggiore disponibilità dei proprietari a rivolgersi al mercato degli affitti residenziali, anche in relazione alle caratteristiche della domanda locale. Si tratta, tuttavia, di possibili interpretazioni: i dati di idealista fotografano l’andamento degli annunci, ma non individuano le cause dell’incremento.

In Italia l’offerta cala del 7,8%

A livello nazionale, il quadro è differente. Dopo la ripresa del secondo trimestre, quando lo stock era aumentato dell’8,2%, tra luglio e settembre l’offerta di abitazioni in affitto a lungo termine ha registrato una flessione del 7,8% rispetto ai tre mesi precedenti.

Contemporaneamente, la domanda è aumentata del 16,3% su base trimestrale, mentre rispetto allo stesso periodo del 2025 è rimasta sostanzialmente stabile (-1,1%).

Secondo idealista, la contrazione estiva dell’offerta è in buona parte riconducibile alla stagionalità e alla maggiore intensità della domanda in vista della ripresa delle attività di studio e lavoro.

Per l’Ennese, dunque, il dato del 50% rappresenta un segnale interessante, ma da leggere tenendo conto delle dimensioni del mercato locale e del numero effettivo di immobili disponibili. L’aumento degli annunci non significa automaticamente che siano cresciuti nella stessa misura i contratti stipulati o che siano diminuiti i canoni di locazione