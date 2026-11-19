Il bonus regionale da 30 mila euro per i laureati con 110 e lode diventa terreno di scontro politico anche a Enna. Il gruppo MPA-Grande Sicilia interviene per replicare a Marco Greco, segretario regionale dei Giovani Democratici, contrario alla misura e favorevole a destinare le risorse alle imprese giovanili.

A prendere posizione sono Omar Vellari, coordinatore provinciale MPA-Grande Sicilia, Simone Bongiorno, esponente del movimento, e Angelo Calabrese, dei Giovani Autonomisti.

MPA: «Premiare il merito e contrastare la fuga dei cervelli»

Gli autonomisti difendono la misura «Giovani Talenti Sicilia», che prevede un contributo complessivo di 30 mila euro in tre anni per i neolaureati con il massimo dei voti che mantengono la residenza nell’Isola. Un intervento che, secondo MPA, punta a contrastare la fuga dei cervelli e a trattenere le competenze sul territorio.

Il gruppo richiama anche gli altri interventi del Governo Schifani: 10 milioni di euro annui per sostenere i premi di produttività aziendale, con una copertura che sale al 60% per gli under 35, e altri 10 milioni destinati alla riqualificazione degli spazi universitari e degli alloggi per studenti.

Per MPA, dunque, il sostegno ai giovani non si esaurisce nel bonus ai laureati, ma comprende anche incentivi alle imprese e investimenti sul sistema universitario.

L’affondo sull’amministrazione comunale

Dal confronto regionale il comunicato si sposta poi sulla politica cittadina. «A sette mesi dall’insediamento, la città attende ancora risposte concrete», affermano gli esponenti autonomisti, chiedendo conto dei progetti presentati, dei finanziamenti ottenuti e dei cantieri avviati dalla nuova amministrazione.

Non manca una stoccata al presidente del Consiglio comunale, con il riferimento all’incremento dell’indennità pari a 6 mila euro, che MPA giudica difficile da giustificare in assenza di risultati amministrativi tangibili.

La conclusione è un richiamo alla maggioranza: «Enna ha diritto di conoscere le priorità e, soprattutto, di vedere i primi risultati». Per gli autonomisti servono progetti, risorse e capacità di governo, non soltanto mozioni e prese di posizione.