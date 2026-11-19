La Giunta comunale di Enna ha approvato il piano delle iniziative per il “Natale a Enna 2026/2027”, un cartellone che quest’anno coincide con l’avvio delle celebrazioni per il centenario dell’elevazione della città a capoluogo di provincia

La spesa

Il programma, per il quale l’amministrazione ha stimato una spesa complessiva di 109.800 euro, si articolerà tra installazioni luminose, attrazioni per famiglie ed eventi culturali diffusi.

Le luminarie per l’8 dicembre

L’accensione delle luminarie e delle architetture di luce è fissata per l’8 dicembre, con spegnimento previsto dopo l’Epifania. Gli allestimenti interesseranno l’intero territorio urbano, includendo anche i quartieri di Enna bassa e la frazione di Pergusa. Dal 18 dicembre al 6 gennaio, invece, piazza Umberto I ospiterà una pista di pattinaggio affiancata da attività di animazione.

Il trenino turistico

Nello stesso arco temporale entrerà in funzione un trenino turistico su un tracciato che collegherà il Castello di Lombardia a Montesalvo, andata e ritorno. Allo studio degli uffici c’è anche l’allestimento di un villaggio di Natale dedicato ai bambini presso il Belvedere Marconi, i cui dettagli saranno definiti nei prossimi giorni. Il calendario sarà completato da una serie di appuntamenti musicali e teatrali.

Fondi regionali

Sul fronte delle coperture finanziarie, la pista di pattinaggio e il servizio del trenino saranno sostenuti tramite fondi già assegnati dalla Regione Siciliana. Per le luminarie, l’ente ha invece presentato un’istanza di contributo pari a 35.000 euro all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, nell’ambito del bando “Borghi di Luce”.

Il sindaco