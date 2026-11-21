Lunedì 30 novembre a partire dalle 9 all’Hotel Casena dei Colli (via Villa Rosato 20/22) a Palermo si terrà il Convegno “Attività Fisica e Medicina Preventiva: una sinergia per una prevenzione a 360°”, un appuntamento atteso dalla comunità scientifica italiana, organizzato dal Dott. Vittorio Virzì, promosso da Cicacongress.

Coinvolti Ordine dei medici, assessorato alla Salute, Asp, cardiologi, pneumologi, internisti. Queste figure professionali si confronteranno attorno ad una tavola rotonda sulla valutazione dell’idoneità sportiva, la profilassi vaccinale, la prevenzione cardiovascolare e la prescrizione dell’esercizio fisico adattato.

La prevenzione primaria a 360 gradi intende, infatti, rappresentare l’insieme di azioni volte a mantenere lo stato di salute e prevenire l’insorgenza di patologie prima che si manifestino.

In questo contesto, l’attività fisica regolare e le vaccinazioni costituiscono due pilastri fondamentali e complementari: la prima protegge da patologie croniche non trasmissibili, mentre le vaccinazioni difendono da patologie infettive trasmissibili.

Fondamentale l’utilità delle vaccinazioni nella tutela delle persone all’interno dell’ambito sportivo. La visita medico sportiva di idoneità diventa così occasione importante, data l’obbligatorietà, per la raccolta anamnestica.

E’ indubbio che l’esercizio fisico moderato migliora la risposta immunitaria generale, rendendo il corpo più reattivo anche alle stimolazioni vaccinali. Negli anziani o nei pazienti cronici, l’attività fisica mantiene la riserva funzionale, mentre le vaccinazioni stagionali (es. antinfluenzale, antipneumococcica) evitano scompensi acuti causati da infezioni respiratorie.

Il Convegno sarà articolato in diverse sessioni: Il ruolo della Federazione medico sportiva italiana e la promozione della Salute Pubblica; la prima linea: territorio, età evolutiva e prevenzione specifica (con profilassi vaccinale e prevenzione dell’infezioni nell’atleta, nei soggetti in età evolutiva e negli over 50); la valutazione clinica e la sicurezza nella pratica sportiva.

“Con le informazioni che abbiamo l’obbligo di raccogliere prima di rilasciare un certificato agonistico o non agonistico, documenti che attestano l’idoneità fisica a svolgere attività sportive, conosciamo la storia clinica della persona – spiega il dott. Vittorio Virzì -. Da questo convegno emergerà l’importanza di lavorare in sinergia e la tavola rotonda, con tutte le parti in causa, servirà a far confluire idee, proposte e progetti”.

Intervista al dott. Vittorio Virzì





Per ulteriori dettagli e per l’iscrizione consultare

cicacongress.com/events/attivita-fisica-e-medicina-preventiva-una-sinergia-per-una-prevenzione-a-360/









Luogo: Hotel Casena dei Colli, via Villa Rosato, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:00

Artista: Medicina dello Sport

Prezzo: 0.00