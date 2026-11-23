Violenza di genere, un incontro per fare rete: il 25 novembre al Kenisa con Arci Petra e Ordine degli Avvocati
Comunicati Stampa - 23/11/2026
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo
25 novembre alle ore 18:30, gli spazi di Al Kenisa (Enna) ospiteranno un appuntamento dedicato
all’approfondimento e al confronto sul tema della violenza di genere.
“Oltre la violenza: reti di solidarietà e tutela al femminile” segna il primo appuntamento pubblico
promosso sotto la guida della nuova presidente, l’avv. Ambra Turco, ed è organizzato dal Circolo Arci
Petra in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Enna, il Comitato Pari Opportunità, le associazioni
DonneInsieme – Sandra Crescimanno e CO.TU.LE.VI. e la Cooperativa Sociale Etnos.
Una scelta significativa con cui la nuova presidenza inaugura il proprio percorso associativo partendo da
un tema urgente e centrale, con l’obiettivo di creare un momento di dialogo aperto alla cittadinanza che
unisca l’impegno sociale e culturale dell’associazionismo alle competenze giuridiche, psicologiche e di
tutela delle donne.
Al centro dell’iniziativa vi sarà soprattutto ciò che accade dopo la violenza, una dimensione spesso meno
visibile nel dibattito pubblico, ma decisiva per consentire alle donne di ricostruire la propria vita.
Dall’accoglienza all’assistenza psicologica, dai percorsi di protezione e di autonomia agli strumenti di
tutela giuridica, l’obiettivo è approfondire il funzionamento delle reti di sostegno e l’importanza di una
risposta integrata, capace di accompagnare concretamente le vittime oltre la fase dell’emergenza.
La scelta della data non è casuale: il 25 novembre rappresenta ogni anno una tappa fondamentale per
richiamare l’attenzione pubblica su un fenomeno strutturale che richiede prevenzione, ascolto, strumenti
concreti di protezione e una presa di coscienza collettiva. Mettere insieme la voce di un presidio culturale
come il Circolo Arci Petra e quella del mondo forense, insieme alle esperienze delle associazioni e delle
professioniste impegnate quotidianamente sul territorio, significa offrire alla città chiavi di lettura chiare
sia sul piano culturale sia su quello dei diritti e delle tutele.
Fare rete significa anche superare la frammentazione degli interventi, costruendo un rapporto stabile tra
associazioni, professionisti, istituzioni e servizi territoriali. La violenza di genere, infatti, non può essere
affrontata esclusivamente come un’emergenza individuale, ma richiede una responsabilità collettiva,
capace di promuovere una cultura del rispetto, della libertà e dell’autodeterminazione femminile.
L’appuntamento si propone, dunque, come un’occasione per informarsi, confrontarsi e costruire maggiore
consapevolezza attorno a una questione che riguarda l’intera comunità. Perché contrastare la violenza non
significa soltanto intervenire quando si manifesta, ma costruire le condizioni sociali e culturali affinché
ogni donna possa vivere libera, sicura e pienamente autonoma.
Circolo ARCI PETRA A.P.S.