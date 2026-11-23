In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo

25 novembre alle ore 18:30, gli spazi di Al Kenisa (Enna) ospiteranno un appuntamento dedicato

all’approfondimento e al confronto sul tema della violenza di genere.

“Oltre la violenza: reti di solidarietà e tutela al femminile” segna il primo appuntamento pubblico

promosso sotto la guida della nuova presidente, l’avv. Ambra Turco, ed è organizzato dal Circolo Arci

Petra in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Enna, il Comitato Pari Opportunità, le associazioni

DonneInsieme – Sandra Crescimanno e CO.TU.LE.VI. e la Cooperativa Sociale Etnos.

Una scelta significativa con cui la nuova presidenza inaugura il proprio percorso associativo partendo da

un tema urgente e centrale, con l’obiettivo di creare un momento di dialogo aperto alla cittadinanza che

unisca l’impegno sociale e culturale dell’associazionismo alle competenze giuridiche, psicologiche e di

tutela delle donne.

Al centro dell’iniziativa vi sarà soprattutto ciò che accade dopo la violenza, una dimensione spesso meno

visibile nel dibattito pubblico, ma decisiva per consentire alle donne di ricostruire la propria vita.

Dall’accoglienza all’assistenza psicologica, dai percorsi di protezione e di autonomia agli strumenti di

tutela giuridica, l’obiettivo è approfondire il funzionamento delle reti di sostegno e l’importanza di una

risposta integrata, capace di accompagnare concretamente le vittime oltre la fase dell’emergenza.

La scelta della data non è casuale: il 25 novembre rappresenta ogni anno una tappa fondamentale per

richiamare l’attenzione pubblica su un fenomeno strutturale che richiede prevenzione, ascolto, strumenti

concreti di protezione e una presa di coscienza collettiva. Mettere insieme la voce di un presidio culturale

come il Circolo Arci Petra e quella del mondo forense, insieme alle esperienze delle associazioni e delle

professioniste impegnate quotidianamente sul territorio, significa offrire alla città chiavi di lettura chiare

sia sul piano culturale sia su quello dei diritti e delle tutele.

Fare rete significa anche superare la frammentazione degli interventi, costruendo un rapporto stabile tra

associazioni, professionisti, istituzioni e servizi territoriali. La violenza di genere, infatti, non può essere

affrontata esclusivamente come un’emergenza individuale, ma richiede una responsabilità collettiva,

capace di promuovere una cultura del rispetto, della libertà e dell’autodeterminazione femminile.

L’appuntamento si propone, dunque, come un’occasione per informarsi, confrontarsi e costruire maggiore

consapevolezza attorno a una questione che riguarda l’intera comunità. Perché contrastare la violenza non

significa soltanto intervenire quando si manifesta, ma costruire le condizioni sociali e culturali affinché

ogni donna possa vivere libera, sicura e pienamente autonoma.

Circolo ARCI PETRA A.P.S.