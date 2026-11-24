Il 25 novembre a Gibellina la performance di Marilina Succo trasforma uno dei luoghi più simbolici dell’arte contemporanea in un potente racconto sulla violenza invisibile, sulla memoria e sulla libertà delle donne.

Grande Cretto di Burri. Un lungo velo rosso attraverserà il bianco monumentale del Grande Cretto di Alberto Burri. Una donna percorrerà lentamente le fratture di un paesaggio che custodisce la memoria di una città scomparsa. Un gesto essenziale, silenzioso e profondamente evocativo darà forma a una delle questioni più urgenti del nostro tempo: la violenza contro le donne.

Si intitola SUTURA la performance dell’artista Marilina Succo, in programma mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 15.30, al Grande Cretto di Burri, a Gibellina, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, facendo dialogare il linguaggio della performance con uno dei luoghi più significativi della memoria collettiva italiana, il Grande Cretto di Burri, nato dalla trasformazione delle macerie della vecchia Gibellina in un monumento alla memoria che diventa il luogo di un nuovo confronto tra ferita individuale e ferita collettiva.

SUTURA racconta il confine tra le relazioni che si concludono e quella in cui il legame si trasforma in controllo e sopraffazione. I rapporti non sono tutti distrutti, è proprio questa distinzione a dare forza al percorso ideato dall’artista Marilina Succo che racconta “Il drappo rosso, di circa tre chilometri, rappresenta l’uomo nella coppia. Le diverse tappe in cui il velo termina e poi riprende raccontano le relazioni che ognuno di noi vive. Non tutti gli uomini sono violenti, nelle prime fasi la donna attraversa rapporti che si concludono. È soltanto nell’ultima relazione che rimane intrecciata nel drappo rosso, che la insanguina e la conduce fino alla morte”.

Sul bianco monumentale del Cretto, il rosso disegna così una successione di legami e, infine, la ferita di una violenza che non lascia via d’uscita. La performer procede scalza lungo le fratture del Grande Cretto fino al Museo di Santa Caterina al Cretto. Nell’ultima fase il tessuto si stringe intorno a lei; il percorso si conclude con il corpo disteso su un basamento marmoreo, immobile come una scultura funeraria.

Un’opera che non cerca lo shock, ma la consapevolezza. Non offre risposte facili, ma lascia un’immagine destinata a rimanere nella memoria: una lunga traccia rossa che attraversa il silenzio e l’immobilità del cemento.

La performance di Marilina Succo, si svolge con la partecipazione di “The Astronut”/ Massimiliano Ionta, che accompagnerà l’azione artistica attraverso la creazione di un ambiente sonoro narrativo, le fotografie di Angelo Cricchi e la curatela di Victoria Noel-Johnson che sottolinea come SUTURA affronti la piaga pervasiva della violenza contro le donne, “invitando a riflettere sul silenzio, sulla paura e sulla vergogna che troppo spesso la circondano – racconta Noel-Johnson – ispirata all’uso di suture chirurgiche da parte di Burri nella sua serie Sacchi del Dopoguerra, dove le ferite suturate dal medico – poi artista – evocano sia il trauma che la guarigione”. Succo sceglie di esibirsi all’interno delle fessure de Il Grande Cretto mettendo in luce come il trascorrere del tempo – esplorato nelle opere Cretti di Burri tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 – possa generare una trasformazione. “La performance – prosegue la curatrice Noel-Johnson – ci invita a riflettere sull’inaspettata bellezza della forza della solidarietà e sulla speranza di un futuro migliore”.

La performance è promossa dall’editore Lorenzo Zichichi de Il Cigno Arte e dal Centro Studi e Archivio di Umberto Mastroianni, da Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina, da Andrea Cusumano, Direttore Artistico di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, in collaborazione con la Fondazione Orestiadi e Donne X Strada e con l’adesione della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. L’evento è sponsorizzato da EsseCieffe Investment srl.