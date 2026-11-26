Un secolo di storia raccontato attraverso immagini originali, volti, testimonianze e suggestioni capaci di restituire l’identità di un territorio e, soprattutto, la sua voglia di futuro. ” Cent’anni di giovinezza” il corto d’autore, commissionato dal Libero Consorzio Comunale di Enna e realizzato per celebrare il centenario della Provincia , con la regia di Davide Vigore, un’eccellenza ennese chiamato a dare forma cinematografica a un progetto che intreccia memoria, cultura e comunità. Sarà proiettato in anteprima il 6 dicembre, nel corso della cerimonia celebrativa nel salone di rappresentanza della Prefettura nel giorno che ricorda la sua istituzione.

Non un semplice filmato istituzionale celebrativo, ma un vero e proprio lavoro di suggestione con l’idea di raccontare il trascorre del tempo partendo dagli anni ’20 fino ai nostri giorni. Un elemento forte che ne caratterizza la narrazione è la scelta del regista di rendere protagonisti tutti gli artisti ennesi, le compagnie teatrali e le comparse dei luoghi. Un lavoro di comunità che ha restituito al racconto un’emozione trasmessa da chi questi luoghi, li vive e soprattutto li ha incamerati nel proprio vissuto attraverso i racconti e le esperienze dei padri. Tra le presenze che arricchiscono il racconto quelle di Mario Incudine, artista e interprete profondamente legato alla cultura siciliana, di Frans Cantalupo, Mauro Lamantia, e Davide Campisi e delle realtà teatrali del territorio, chiamate a contribuire con la propria partecipazione alla costruzione di un racconto emozionale collettivo dell’intera comunità ennese.

A impreziosire ulteriormente il progetto è la partecipazione di Pietrangelo Buttafuoco, che ha curato l’incipit contribuendo a introdurre il racconto e a conferirgli una particolare profondità culturale e narrativa. La scelta di coinvolgere artisti, personalità della cultura, compagnie teatrali e protagonisti del territorio risponde alla volontà di restituire un’immagine autentica e plurale della provincia: non soltanto i suoi luoghi e le sue bellezze, ma soprattutto le persone, le energie creative, i talenti e le esperienze che ne costituiscono l’identità. La regia di Davide Vigore, figlio di questo territorio, accompagna lo spettatore in un percorso che non guarda soltanto ai cento anni trascorsi, ma interpreta il significato di una storia collettiva, fatta di luoghi, persone, tradizioni, talento e capacità di rinnovarsi. E lo fa con riquadri storici antropologici che indicano un certo modo di stare al mondo, un senso di appartenenza di una provincia che è un isola nell’isola con una sua peculiarità che come ha detto lo stesso regista ” raramente la si trova altrove”.

È proprio nel titolo, “Cent’anni di giovinezza”, che si concentra il senso più profondo la volontà di celebrare un anniversario importante partendo dalla nostalgia per riconoscere nella storia un patrimonio vivo, capace di alimentare nuove prospettive. Un messaggio che assume un significato particolare per una provincia che, pur attraversando le sfide e le trasformazioni del nostro tempo, conserva risorse, competenze ed energie che meritano di essere raccontate e valorizzate. Un appuntamento che non sarà soltanto l’occasione per ripercorrere un secolo di storia amministrativa, ma anche per riconoscere il valore di una comunità e immaginare il suo futuro. Perché cento anni possono essere il racconto di ciò che siamo stati, ma anche la promessa di ciò che possiamo ancora diventare.



